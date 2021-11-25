المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين، من وإلى فرنسا، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة 26 نوفمبر على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة حتى إشعار آخر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان للجنة الوزارية المغربية للتنسيق وتتبع نظم السفر الدولي خلال جائحة كورونا المستجد، أنه ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي وصل لها المغرب في مجال إدارة جائحة فيروس كورونا، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي، تقرر تعليق الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى فرنسا.

ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في فرنسا

جاء ذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، ولاسيما بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، إذ ارتفعت الإصابات بينهم بنسبة 148% على مدى أسبوع واحد.

وأعلنت وكالة الصحة الفرنسية، أن متوسط ​​عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا في الفئة العمرية السابقة بلغ 340 حالة لكل 100 ألف ساكن، مقارنة بـ80 حالة في أوائل الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكشفت وكالة الصحة الفرنسية أن الرقم الحالي لإصابات فيروس كورونا في فرنسا بين الفئة العمرية المذكورة، يتجاوز متوسط ​​معدل الإصابة عند البالغين البالغ 191 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل معدل الإصابة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، 208 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتجاوز أيضا المعدل الوطني بين البالغين.

إجراءات فرنسية جديدة لإحتواء تزايد الإصابات بكورونا

وكانت حكومة فرنسا، قد أعلنت عزمها فرض إجراءات جديدة لمواجهة التزايد المستمر في إصابات فيروس كورونا في فرنسا، لافتة إلى أهمية الجرعة المُعززة من اللقاحات.

وعقد مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا، جلسة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، للنظر في الإجراءات الواجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.