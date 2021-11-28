أخبار البحيرة اليوم.. مصرع وإصابة 11 شخصا وإزالة 63 قفصا سمكيا

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة حيث إنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2021.

استكمال رصف الطرق

كما أشار محافظ البحيرة أنه جاري استكمال رصف 4 شوارع بنطاق مركز ومدينة أبو حمص بتكلفة إجمالية 15 مليون و20 ألف جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

تكثيف حملات إزالة التعديات

ووجه «آمنة» بتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون ودمنهور عن إزالة 4 حالات، وجاء ذلك طبقا للمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

فاعليات مكتبة مصر العامة

وتشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور فعالية مصرية روسية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد الأديب الروسي دوستويفسكي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرا بمبنى المؤتمرات بحضور القنصل بافيل كيديسوك - مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد 4 قطع أراضي بمنطقة الدبلوماسيين بمساحة إجمالية 240 فدانا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالتنسيق مع مسئولي حماية النيل وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة بحملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ عدد 28 قرار إزالة بإجمالي عدد 63 قفصا سمكيا بمساحة إجمالية بلغت 3402 م٢ ولاية حماية النيل بداية من عزبة عبد المجيد وحتى عزبة القبطان.

واستعرض المحافظ عددا من المشروعات القومية المهمة في هذا القطاع الحيوي والجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة وتشمل تلك الأعمال، توسعة وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135كم منهم 60 كم بنطاق المحافظة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، مشروع القطار السريع «العلمين، العاصمة، العين السخنة» والذي يمر بطول 25 كم بالمحافظة من 248 كم إلى 300 كم، أعمال إنشاء عدد 8 كباري بتكلفة 261 مليون جنيه.

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم عدة حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بنطاق المدن والمراكز، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.