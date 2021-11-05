محمد صبحي: الرئيس السيسي لم يسعَ إلى منصب الرئاسة

قال الفنان محمد صبحي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يسعَ إلى منصب الرئاسة وكان هدفه خدمة جميع المواطنين، لافتا إلى أن جماهير الشعب المصري طلبت من السيسي الترشح وذلك لإنقاذ مصر.

الرئيس السيسي يدرك جيدا المشكلات الحقيقية لمصر

وأضاف صبحي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك جيدا المشكلات الحقيقية لمصر، موضحا أن هناك فئة قليلة كانت تريد إسقاط النظام والفئة الأكبر كانت تريد إسقاط الوطن.

وأكد محمد صبحي أن الرئيس السيسي كان يرى المشاهد الحقيقية التي لم تكن مطروحة بشكل جيد ونجح في تغيير صورة مصر خلال السنوات السبع الماضية بشكل متزايد لا يتوافق مع الضربة القاضية التي تلقتها مصر في عام 2011، موضحا أن الهدف الرئيسي من ثورات الربيع العربي تدمير مصر.

السيسي جريء في رفع الدعم ولم يخشَ على شعبيته

ولفت صبحي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخشَ على شعبيته واقتحم ملف الدعم بجرأة شديدة لصالح بناء الدولة، مشيرا إلى أن هناك جزءا من الشعب المصري يلتهم كل الإنجازات، متابعا أنه لا توجد مشكلة في رفع الدعم وهذه جرأة لم تحدث في أزمنة عديدة.

وتابع الفنان محمد صبحي، أن إلغاء الدعم جاء عبر عدة مراحل، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو جشع التجار الذي يلتهم أي زيادات في الرواتب، مطالبا من الجميع الوعي والامتناع عن شراء سلعة فترة ما حتى تتراجع أسعارها مجددا نظرا لعدم الإقبال عليها.

وأكد صبحي أن الشعب المصري مطالب بالحفاظ على الإنجازات المحققة على أرض الواقع من الجميع.

وقال الفنان محمد صبحي، إنه لا يوجد في مصر أي من أشكال التمييز والعنصرية، وأن هناك جزءا مهما في عملية بناء الإنسان يتم عبر الجانب الديني، لافتا إلى أنه معترض على مسمى تجديد الخطاب الديني المتداول في الفضائيات، موضحا أنه خلال فترة زمنية كان الجميع يتحدث عن الدين وأصبح هناك خلط بين صفة رجل الدين وعلماء الدين.

لا يوجد في مصر أي أشكال من التمييز والعنصرية

وطالب الفنان محمد صبحي بالحديث عن تعليم الدين وكيفية تعلمه، موضحا أن القرآن الكريم هو الأساس في تعلم الدين وفهمه، مشيرا إلى أنه يعتقد أن سبب ما يحدث إلغاء مادة الدين في المدارس، موضحا أنه: «مش كل من هب ودب» يتحدث في الدين.