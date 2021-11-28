حفيد رشوان توفيق: جدي اللي مربينا وخيره علينا.. وعمرنا ما نحجر عليه

استنكر ابن آية رشوان توفيق، وحفيد الفنان القدير رشوان توفيق، هجوم الكثيرين عليه وعلى والده ووالدته بعد شائعات بأن والدته رفعت قضية حجر على والدها، «أنا بقيت ماشي في الشارع الناس تقولي إيه اللي أنت عملته في جدك ده، إيه اللي إنتو بتعملوه ده، أصحابي بعتولي يقولولي ميصحش اللي بيحصل ده، رغم إن مفيش أي كلام من ده له أساس من الصحة، ولا عمرنا ما فكرنا نعمل كدة، ولا هنفكر في حاجة زي دي».

محمد: الجميع تعاطف مع جدي أمس عندما بكى خلال حوار تليفزيوني

وأضاف «محمد»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر تقنية «البث المباشر»، أنه لا يستطيع إيضاح الأمور في الوقت الحالي: « الناس عاوزة تصدق تصدق، أو متصدقش بقى»، موضحًا أن الجميع تعاطف مع جده أمس عندما بكى خلال حوار تليفزيوني له، وهذا أمر طبيعي، كونه فنان قدير والجميع يحبونه، ولا أحد يكره، «الناس كلها بتحبه، ومحدش يقدر يلومه، وهو مربينا وخيره علينا كلنا».

دعوى مدنية لإلغاء توكيل بالتصرفات

وأشار حفيد الفنان رشوان توفيق، إلى أنه لا يصح معاتبة جده، لكن كل ما في الأمر أنها كانت دعوى مدنية لإلغاء توكيل بالتصرفات، «فيه تصرفات كانت بتتم رغم أننا عاوزين نلغي التوكيلات، والدتي عملت له أكتر من توكيل، حتى مثبت في التوكيل أنه لا يجوز إلغائه إلا بحضور الطرفين، عشان ده والدها، ولما يطلب منها توكيل تقوله عنيا يا بابا، واتفضل طبعا، مكانتش بتقوله لا، علمت له توكيل في 2001 و2009 و2014، بس بعض المصالح تحتاج لتجديد، كان ليه حق التصرف في كل حاجة».