هبة رشوان توفيق تهاجم ابن شقيقتها آية: «عندي حدوتة حلوة لو زود هحكيها»

نفت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، وجود قضية حجر منظورة أمام المحاكم ضد والدها، وقالت إنه لم يتحدث على الإطلاق عن مثل هذه القضية، «الراجل قال إن هناك بعض الخلافات ولم يرد أو يزيد بكلمة، ونحن حريصون كل الحرص على إنهاء الأمور»، مؤكدة خلال تصريحات تلفزيونية لها، أنه لم يصدر على لسان والدها رشوان توفيق أو أي من أبنائه بأن هناك قضية حجر رفعت عليه، ولكنها فوجئت بعناوين صحفية حول لقاء مع ابن شقيقتها «محمد عصام» حفيد رشوان توفيق، يتحدث عن تفاصيل الأمور، وهي ما اعتبرته تشهيرا بوالدها.

كلنا من زمان حررنا توكيلات عامة للحج رشوان بالتصرف

وأضافت «رشوان»، خلال تصريحات تلفزيونية: «إحنا قولنا في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، إن كل أملاكنا مال الرجل وكلنا من زمان حررنا توكيلات عامة للحج رشوان بالتصرف، والدتي كانت حررت توكيل عام وكان يمنحها هدايا، الرجل أخذ إجراء ثم وجد أنه إجحاف فأراد أن يصحح الأمور وفقا لما ذكر، كان هناك أربعة شاليهات، انتبهنا أن ابنة شقيقي المتوفي لها حق والدها، ووالدي قال نعطي الفتاة شاليه والقضايا المرفوعة عبارة عن إلغاء لتوكيلات فقط»، محذرة نجل شقيقتها بأن كل تصريحاته تعد قمة التشهير وأنها سوف تذكر أمورا أخرى في الوقت المناسب.

كل ممتلكات والدي موزعة على الأبناء والأحفاد

وتابعت الإعلامية نجلة الفنان رشوان توفيق في تصريحاتها: «كل ممتلكات والدي موزعة على الأبناء والأحفاد، ولكنهم يتعاملون وكأنها مازالت ملكه، ماذكر بوسائل الإعلام من جانب ابن شقيقتي كلام غير دقيق، وسيتم الرد عليه قريباً، والدي لم يكن يحمل الأموال، ووالدتي كانت المسؤولة بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي بمصروفه فقط، وكانت والدتي من يشتري لنا الملابس، وكل ما نملكه من مال بفضل الله ووالدي فقط، وليس مال أحد»، موضحة أن نجل شقيقتها تحدث لـ«الوطن»، بأنه رفع قضية ضد جده، لأنه يتصرف في أملاك والدته من خلال توكيل خاص قامت بإعداده له والدته، ولم يتحدث بأن هذه الأملاك هي مال والدها الفنان رشوان توفيق في الأساس.

شقى عمر الراجل اللي تعب فيه على مدى 60 عامًا

واستنكرت هبة رشوان، تصريحات نجل شقيقتها الذي ذكر أن جده شهر بوالدته، إذ قالت: «أنت طالع تقول إن جدك شهر بوالديك، محدش يعرف جده عمل إيه عشانه؟، ده شقى عمر الراجل اللي تعب فيه على مدى 60 عامًا، ومن حقه أنه يتصرف في أمواله كيفما يشاء، التوكيل العام الذي حررته أمها لوالدها موجود، القضية منظورة أمام القضاء وسيحدد هل ما فعله قانونيًا أم لا، وفي حدوتة حلوة لو زود ابن أختي عن كده هحكيها».