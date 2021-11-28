حفيد رشوان توفيق: أنا بحب جدو.. المشاكل مش هتأثر على علاقتي بيه

نفى محمد، ابن آية رشوان توفيق، وحفيد الفنان القدير رشوان توفيق، ما تردد بشأن قيام رفع قضية حجر على والدها رشوان توفيق: «كلام مش صح خالص، الموضوع ده حتى مش في التفكير، مفيش حد يقدر أو يتجرأ يعمل كدة، أنا بحب جدو، وبالرغم من كل المشاكل اللي بينا، إنما هي مشاكل عائلية وبتحصل في كل البيوت، والمشاكل دي مش هتأثر على علاقتي بجدو ومقدار الحب اللي بحبه لرشوان توفيق كبير جدا».

حفيده: رشوان توفيق لم يذكر أن والدتي رفعت قضية حجر ضده

وأضاف «محمد»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر «بث مباشر»، أن هذه الأزمة بدأت منذ أن نشرت بعض الصحف والصفحات تصريحات لم ترد على لسان رشوان توفيق إلى الآن، وهي أن والدته رفعت دعوى حجر ضد والدها، «هو حتى مقالش كده في البرنامج، بس أنا داخل أرد على الناس اللي نقلت كلام على لسانه وهو مقالهوش، الناس اتهموني أني أنا ووالدي رفعنا قضية حجر ضد جدو، وده محصلش».

حفيد رشوان توفيق: اتشهر بوالدي ووالدتي بألفاظ سيئة للغاية

وأشار حفيد الفنان رشوان توفيق، إلى أنه ووالده ليس لهما صفة لرفع قضية حجر على جده رشوان توفيق، وما أشيع عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وليس أمرا قانونيا من الأساس، «دي دعوة مدنية عادية، مفيش أي خوف عليه منها، نزاع عادي بيحصل في كل الأسر ومفيش أي مشاكل، وبسبب الأخبار اللي مش صحيحة واللي أصلا متقالتش على لسان جدو، الناس قعدت تشتمني أنا ووالدي ووالدتي، وتم التشهير بيننا بألفاظ سيئة جدا».

والدتي مريضة قلب وأجرت 6 عمليات قسطرة

وأشار إلى أن والدته مريضة قلب، وأجرت 6 عمليات قسطرة بالقلب، وحزنت شديدًا بسبب ما تم ترويجه كذبًا، «الناس كلها قعدت تشتم وتغلط فيها رغم إن الناس سمعت من طرف واحد فقط، ماما لا عمرها ولا تقدر ترفع قضية حجر على والدها والخلافات ما بينهم مش هتأثر على علاقة ماما بوالدها».