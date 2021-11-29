هبة رشوان توفيق: أخشى أن يقتل الحزن والدي

وجهت الإعلامية هبة رشوان توفيق، لجمهور الفنان الكبير رشوان توفيق الذين طالبوها بالهدوء بسبب أزمته الأخيرة مع ابنته «آية»، قائلة: «أنا بقول للسادة المشاهدين اللي قالولي إهدي، أنا مش هعتذر أني مش هادية، أنا أطلب الدعاء، لأني مجهدة جدًا وبقالي 60 يوم شايلة شيل لا يتحمله بشر، لو أبويا سكت شوية أو اتأخر بخاف يكون جراله حاجة».

مش هعتذر عن عصبيتي.. وتحملت ما لم يتحمله بشر

وأضافت «توفيق»، خلال بث مباشر لـ «الوطن»، «هذا الرجل في ظل هذه الضغوط أقسم بالله إذا استمر صمته شوية دمي بيهرب، لو دخلت عليه، ولقيته نايم وهو قاعد ببقى مرعوبة أشوف نفسه، لأنه هو محصور حصرة غير عادية وأخشى أن يقتله الحزن».

وتابعت: «أنا طول النهار في حالة عصف ذهني ولازم اتصرف بسرعة وأرد ردود تطمأنه عشان يبقى هادي شوية، الحمل والضغط اللي عليا لا يتحمله بشر خلال 60 يوم، ومش هعتذر عن عصبيتي عشان مجهدة».

كلام ابن اختي عصبني وكان نفسي أرد عليه لايف

وعن فيديو «الوطن» مع ابن شقيقتها «آية»، قالت: «الفيديو ده جابلي انهيار عصبي، بقيت أقول محدش ناداني ليه؟ كان نفسي أرد وقتها لايف، مش فاكرة الكلام اللي اتقال بس كان كلام غريب منه وكان نفسي أرد كلمة كلمة، قدر الله وما شاء فعل، وأتمنى الأمور تقف لكده ومش عاوزينها تزيد».

أمي لو كانت عايشة مكنش أي حاجة من دي حصلت

وتابعت: «أمي لو كانت عايشة ماكنتش أي حاجة من دي حصلت، ماما كانت شخصية لا تجرؤ قدامها تتخطى حدودك، ورشوان توفيق برضه مقاتل شرس جدًا وهيعرف يجيب حقه».