هبة رشوان توفيق: روح والدتي زارتنا بعد الأزمة وكانت حالتها صعبة

كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، عن رد فعل الفنان رشوان توفيق عندما علم أن ابنته أقامت ضده قضية بسبب الأموال، قائلة: «أعتقد أنه لم يتفاجئ لأنه كان يتوقع ذلك لكنه كان يتمنى ألا يحدث، ويعتقد أن ابنته واقعة تحت تأثير، وأنا لا أستطيع أن أدخل في النوايا».

والدي يتوقع بأن ابنته واقعة تحت تأثير

وقالت «توفيق»، خلال بث مباشر لـ «الوطن»، إنها شاهدت فيديو لابن اختها «آية» ومحاميه، وحديثهما أن الفنان رشوان توفيق قسم قسمة غير عادلة، مردفة: «ليه هيعمل كده ليه؟ أنا عندي 57 سنة، وأختي عندها 55 سنة، هل فجأة أصبح الرجل غير عادل؟».

وأضافت الإعلامية أن والدتها المتوفية ظهرت لوالدها في المنام خلال الأزمة، «والدي كان مجهد للغاية، وقالت له خش نام، فقال سمعت كلامها ودخلت نمت، وأنا كذلك رأيت والدتي، منذ أسبوع أو 10 أيام، وكانت حالتها صعبة للغاية بسبب ما يحدث».

ولفتت أن الأزمة أثرت على والدها لدرجة أن شكله أصبح عجوزا بشكل سريع خلال الشهرين الماضيين، «مكنش بيعجز بالسرعة دي»، متابعة: «كل اللي بإسمي واسم بناتي وأختي آية وبنت أخويا مال رشوان توفيق، ونحن منذ اليوم الأول أصدرنا توكيلات عامة له كي يتصرف في ماله لأنه حر في ماله».

وتابعت: «في خطوة اتخذت لن نعلن عنها إلا في حينها، وإذا حدث زيادة عن ذلك سأحكيها، أبشع كتير من رفع القضية، رفع القضية دة بونبوني، لو الخطوة دي اتحكت هتكتشف إن القضية دي كلام فارغ، لو زادت الأمور عن كده هنقول إيه اللي اتعمل، دي خطوة برا المحاكم».

كلام ابن أختي في فيديو أصابني بالذهول

وعن آخر لقاء جمعتها بأختها آية، قالت «آخر لقاء مش فاكراه، أنا وأختي مش فاكرة شوفنا بعض آخر مرة إمته، ممكن بعد ما ماما ماتت بحاجة بسيطة، من سنتين، وأنا حاولت أتصل بيها مش بترد عليا، بس هي مسألتش على أبوها خالص من زمان، وابنها مدخلش البيت من ساعة ما جدته ماتت، ولا بيكلمه ولا بيسلم عليه، وكلامه في الفيديو أصابني بالذهول»