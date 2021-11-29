«حورية فرغلي» تدعم رشوان توفيق بآية قرآنية على «إنستجرام»: كلنا جنبك

حرصت الفنانة «حورية فرغلي»، على دعم الفنان رشوان توفيق بعد أزمتة مع إبنته بآية قرآنية، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكتبت حورية «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً»، واختتمت: «كلنا ولادك يا أستاذ رشوان.. ومتزعلش إحنا كلنا جنبك».

أزمة الفنان رشوان توفيق

وسيطرت حالة من القلق والحزن على الوسط الفني بعد إعلان الفنان رشوان توفيق، عن أزمته مع إبنته التي وصلت لساحات القضاء، خلال ظهوره في حلقة من برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، تناول فيها أسرار وكواليس خاصة عن الفنان رشوان توفيق، والحب في حياته وزواجه، وأكد الفنان القدير، خلال الحلقة، باكيًا، أن هناك قضايا بينه وبين إبنته تخص بعض الأمور المالية.

دعم نجوم الفن لـ«رشوان توفيق»

كما حرص الفنانون على دعم «توفيق»، وكان أبرزهم: «تامر عبدالمنعم»، الذي كتب على حسابه بموقع «الفيس بوك»: «رسالة إلى والدي وأستاذي العزيز الفنان الكبير القدير، رشوان توفيق، شرفت بك كأحد أبطال أول مسلسل أكتبه منذ 12 عاما، أغلى من حياتي، ولازالت كلماتك الجميلة في أذني وتشجيعك الراقي في قلبي، ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني».

وأضاف: «فلتسمح لي برد الجميل لأكون تحت قدميك ورهن إشارة من يدك ومنفذاً لكل أوامرك، فإن كان الجحود سيطر على البشر، وجعل قلوبهم أحجارا حولت الحياة إلى غابة، فهناك بشر من معدنك الأصيل يتمنون خدمك ورضاك، ابنك تامر عبدالمنعم».