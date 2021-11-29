هبة رشوان توفيق لـ شقيقتها آية: أبوكي نفسه ياخدك في حضنك.. وأنا عيوني ليكي

قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن والدها يشع حبا وابتساما، لكن بسبب أزمته مع ابنته وزوجها وحفيده، أصبح مكتئبا وحزينا للغاية، «بقالنا 60 يوم في حالة اكتئاب مرعبة، وأنا المتلقية الطاقة دي 24 ساعة، ومبطلتش رد على التليفونات من 4 العصر إمبارح، ومكلتش لقمة من أول النهار من كتر الرد على التليفونات».

أختي لو اعتذرت يبقى الاعتذار لأبوها مش ليا

وقالت الإعلامية، خلال بث مباشر لـ «الوطن»، إن والدها الفنان رشوان توفيق أوصاها بأختها خيرا، «مش هوجه لها رسالة، ولو جت اعتذرت هيبقى الاعتذار لأبوها مش ليا، دي حاجة بينهم، وأبوها طول الوقت بيدعيلها ويوصيني بها خيرا، أنا مفيش بيني وبينها حاجة».

وتابعت: «أختي رافعة قضيتين ضد أبوها، ويمكن التالتة جاية في السكة، القضية التالتة هتبقى الفلة، أول ما ابنها يطلع ويتكلم فيها نقول اتعملت ليه الفيلا، دي التتويج».

نجوم تواصلوا معنا بعد الأزمة

وأشارت هبة توفيق إلى أن هناك العديد من نجوم الفن حرصوا على التواصل مع والدها الفنان رشوان توفيق، بعد أزمته الأخيرة منهم الفنان خالد النبوي، وأيمن عزب، ونقيب الممثلين، ونقيب السينمائيين.

وواصلت: «دنيا سمير غانم كتبت كلام حلو على إنستجرام وبعتتلي على الواتساب وشكرتها، وأولاد الفنانة رباب حسين زارونا النهاردة وقعدوا شوية معانا».

وعن ابنة شقيقها «توفيق»، قالت: «هي أول حفيدة وأول فرحة، دلوعة الدنيا كلها وأونطجية دمها شربات، وتشيع المرح في أي مكان تدخل فيه، شخصية رائعة وذكية وحاضرة، ونتيجة أنها أم وعندها بنتين مش دايمًا متواجدة في وسطينا، وفي آخر اتصال بجدها الفنان توفيق رشوان قالت له ميهمكش أي حاجة وأنا مش عاوزة أي حاجة المهم متبقاش متضايق».

أختي لو طلبت عيوني أنا تحت أمرها

وعن إمكانية الرد على مكالمة اختها «آية» إذا طلبتها، قالت: «لو طلبتني هرد طبها، ولو طلبت عيوني أنا تحت أمرها، لو حصلت أي أزمة لآية، دة من غير توصية أبويا، عيوني ليها هي والقرايب، تطلب السماح من أبوها مش مني، وأبوها بيتمنى ياخدها في حضنه».