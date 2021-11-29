مترو الأنفاق: تعقيم المحطات كل ساعة لمواجهة متحور كورونا الجديد

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عن قيام الشركة بتنفيذ خطة جديدة عاجلة وشاملة بجميع القطارات والمحطات، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وأثناء استقلال عربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التنبيه على جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

خطة جديدة بمترو الأنفاق لمواجهة متحور كورونا الجديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة مترو الأنفاق الجديدة تشمل تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعة، علاوة على تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بشكل دوري، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم تجهيز 8 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات ومنع التكدس داخل عربات القطارات.

إجراءات صارمة بمترو الأنفاق بسبب «أوميكرون»

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات احترازية صارمة، داخل جميع المحطات بالخطين الأول والثاني للمترو، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لحماية الركاب من أي إصابة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أن محطات المترو يتم تعقيمها وتطهيرها كل ساعة تقريبا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

نقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب

وأشار متحدث مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشركة تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة في 2019، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لمنع تطبيق غرامة فورية عليهم تصل إلى 4 آلاف جنيه.