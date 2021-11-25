شروط وخطوات التقديم في وظائف مترو الأنفاق.. راتب يبدأ من 7 آلاف جنيه

كشفت الشركة الفرنسية RATP العالمية، والتي تدير الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن وجود وظائف شاغرة بمترو الأنفاق بالخط الثالث، منوهة إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين طوال ساعات التشغيل، موضحة أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، كما تخضع لصيانات دورية، لخدمة المواطن المصري.

وظائف مترو الأنفاق 2021 بمرتبات تبدأ من 7 آلاف جنيه

وأكد مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، أن وظائف مترو الأنفاق 2021 في الخط الثالث للمترو، لها مواصفات وشروط يجب توافرها في المتقدم حتى يتثنى لنا تعيينه بعد اجتياز الاختبارات، قائلا: «نحتاج سائقين لقيادة القطارات الجرين لاين وILRT»، حيث ستكون الوظائف بمرتبات مجزية للغاية تبدأ بـ7 آلاف جنيه، منوهاً إلى أن الخط الثالث للمترو كلف الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، وأن جميع القطارات العاملة حديثة ومكيفة، علاوة على خضوعها لكشف دوري، لمنع حدوث أي أعطال، ما يؤثر على حركة مسير القطارات.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طريقة التقديم في وظائف مترو الأنفاق، وفقًا لما حددته الشركة في بيان صادر لها، التي جاءت على النحو التالي:

على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الخط الثالث للمترو، إرسال السيرة الذاتية معنونة بكلمة «سائق مترو» على هذا الميل من هنا وبعدها ينتظر الرد وتواصلهم معه.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2021

1- أن يكون سن المتقدم لشغل هذه الوظائف بين 21 إلى 40 سنة.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عال تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا.

3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات طوال فترة التدريب من أجل تعيينه في هذه الوظائف.

4- لا تشترط الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق أن يكون المتقدمين لديهم خبرة في قيادة قطارات مترو الأنفاق.

5- أن يحضر المتقدم لشغل هذه الوظيفة أوراق توضح موقفه من التجنيد.

6- سيكون العمل بهذه الوظائف 6 أيام في الأسبوع، وتبلغ عدد ساعات العمل 8 ساعات للشفت يوميا، وأن يكون موقفه من التجنيد محددا، كما سيحصل الشخص على راتب 4500 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، والتي ستكون ثلاثة أشهر، قبل التعيين، وسيبدأ المرتب بـ7 آلاف جنيه.