مترو الأنفاق ينهي تطعيم 7 آلاف عامل ضد كورونا

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة انتهت تماما من تطعيم العاملين والموظفين في الشركة بلقاح كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بالعدوى، موضحا أنّ القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، فضلا عن تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ عمال شركة مترو الأنفاق وعددهم 7 آلاف عامل تلقوا لقاح كورونا، حيث شددت الشركة على ارتداء الركاب الكمامات الطبية داخل المحطات، أو استقلال عربات القطارات، مشيرا إلى أنّ هناك غرامات فورية تطبق على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه.

خطة لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنّ الشركة ستضع خلال الأيام القليلة المقبلة، خطة جديدة لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب من أي مكروه، مشيرا إلى أنّ قطارات الخطين الأول والثاني للمترو، ينقلان نحو مليون و800 ألف راكب يوميا، كما أكد أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل.

مترو الأنفاق آمن ولا تخوفات من كورونا

وأشار عبدالهادي، إلى أنّ مترو الأنفاق آمن، حيث تنفذ الشركة إجراءات احترازية صارمة للوقاية من كورونا لحظة بلحظة، ولا تخوفات من كورونا داخل محطات وقطارات المترو، مطالبا الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.