القوى العاملة: 6094 وظيفة جديدة براتب 6 آلاف جنيه شهريا في ديسمبر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن توافر 6 آلاف و94 وظيفة جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل2021، من خلال النشرة القومية الشهرية الدورية للتشغيل، الصادرة عن الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة، للخريجين من الجنسين، حاملي جميع المؤهلات الدراسية، بخبرات سابقة ودون خبرات حسب طبيعة كل وظيفة، وبراتب يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

«الوطن» تنشر التفاصيل الكاملة عن وظائف وزارة القوى العاملة خلال شهر ديسمبر2021 على النحو التالي:

وظائف جديدة في شركات بمحافظة القاهرة

- تكنوتكس للملابس الجاهزة

15 مايو - المنطقة الصناعية - جنوب المدينة - حلوان - الرقم التأميني :2004547

مطلوب :

50 فني جودة - مؤهل فوق متوسط - متوسط

100 عامل ماكينة - مؤهل متوسط - إعدادية

100 عامل تعبئة - اعدادية

150 عامل - مكوي- فرز- تشطيب - إعدادية -ابتدائية

100عامل غسيل - ابتدائية

- المتقدم للوظيف يقرأ ويكتب بحد أدنى

الراتب: 1800 جنيه .

شركة فايروول للأمن والحراسات

24 أ عمارات العبور- صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة

الرقم التأميني 2962582

المدير المسئول: اسلام متولي

ت: 01062579976 - 01103020718

مطلوب :

100فرد امن

الشروط : مؤهل عالي

السن :45 سنة حد اقصى

-الطول لايقل عن 175 سم

العمل بالتجمع - دائري المعادي

الراتب: من 4000 الى 4500 جنيه

100فرد امن

الشروط :

-مؤهل متوسط

الراتب:من 3000الى 3300جنيه

100 فرد أمن

الشروط :

لا يشترط المؤهل

الراتب:2500الى 2800 جنيه

العمل: 12 ساعة

السن: 50 سنة

المزايا :تأمين صحي - اجتماعي - توفير سكن - مواصلات - وجبات .

ملحوظة: فرص العمل على مستوى محافظات الجمهورية .

شركة ترانس أفريكا ببورسعيد

المنطقة الحرة العامة للاستثمار - بورسعيد - الرقم التأميني 3012243

المدير المسئول: العميد محمد البهنساوي

ت:01270324777

مطلوب :

1موظفة إدارية - مؤهل عالي -حديثة التخرج -21 سنة

1عامل مخازن - مؤهل عالي - متوسط

5عامل

الشروط :

السنة 22 سنة

1 عاملة نظافة - بوفية -السن حتى 45 سنة

الراتب:حسب المقابلة .

شركة بودا للملابس الجاهزة

- المنطقة الحرة العامة - بورسعيد

الرقم التأميني : 1530712

المطلوب :

3 فني صيانة - مؤهل مناسب

25 خياط

3عامل مكواه

الراتب: حسب المقابلة .

شركة فيلو سيتي انترناسيونال للملابس الجاهزة

المنطقة الحرة العامة - الضواحي - بورسعيد

الرقم التأميني 1530712

المطلوب :

70 خياط

30 مساعد

مؤهل متوسط صناعي مناسب

الراتب :حسب المقابلة .

شركة المصرية - الصينية للبلاستيك زالألياف الصناعية -عتاقة -خلف مصنع السويس للصلب - السويس

مطلوب:

10 فني انتاج

مؤهل متوسط حتى 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة .

شركة جيد تكستايل اسماعيلية للملابس

مطلوب :

50 عامل خدمات من الجنسين

1فرد أمن

الشروط : السن حتى 40 سنة

المزايا : تأمين صحي - اجتماعي - توفير مواصلات - وجبة

الراتب: 2000 جنيه.

وتأتي الوظائف كما هو موضح في النشرة التالية :