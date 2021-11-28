وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. تصل لـ37 ألف جنيه شهريا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالسفارة في مصر، على أن تقدّم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة عن غير التقديم الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف من حيث الشروط والمستندات المطلوبة ورابط التقديم على النحو التالي:

وظيفة سائق سيارة Chauffeur

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون المتقدم على دراية بالقاهرة ومنطقة العاصمة المحلية، ولديه معرفة جيدة بقوانين وأنظمة المرور المحلية.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين كسائق.

- معرفة ممارسات السلامة الشائعة فيما يتعلق بتشغيل السيارة لضمان سلامة الركاب والبضائع.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- أن يكون ماهرًا في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا، وأن يكون لديه معرفة محدودة في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 98.331 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 نوفمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة سائق شاحنة Truck Driver

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين كسائق شاحنة.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- أن يكون ماهرًا في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا، وأن يكون لديه معرفة محدودة في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- أن يمتلك المتقدم رخصة قيادة من الدرجة الأولى من أجل تشغيل شاحنة أو حافلة أكبر.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 98.331 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 نوفمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة مهندس

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خمس سنوات من الخبرة في الهندسة المدنية المتعلقة ببناء المباني وتجديدها في مشاريع التنمية السكنية أو التجارية واسعة النطاق.

- مطلوب شهادة جامعية في الهندسة المدنية من مؤسسة معتمدة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- المرتب: 444.807 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 5 ديسمبر 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.