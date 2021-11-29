الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل في محطات المترو لتلقي لقاح كورونا

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وذلك لتقليل من فرصة الإصابة بالعدوى، مضيفة خاصة المواطنين الذين يتوجهوا بشكل يومي إلى العمل أو التسوق، أو السفر وحتى خلال فترة الدراسة بالجامعة.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg أو من لا يستطيعوا التسجيل عبر الإنترنت الاتصال الخط الساخن: 15335أو داخل محطات مترو الإنفاق والقطارات.

الإجراءات الاحترازية وغسل الأيادي

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا المستجد يقلل من فرص الإصابة، كما أنه يقلل من شدة الأعراض، مؤكدة على الاستمرار في إتباع التدابير الاحترازية وقواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي لقاح كورونا المستجد، مع ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وعدم نزعها عند التحدث مع الآخرين، للحد من انتشار كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أن ارتداء الكمامة تقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتباعد الاجتماعي، مشددة على الالتزام بالإرشادات التي تنشرها وزارة الصحة بشكل دوري عبر الجهات الرسمية لها، موضحة أن غسل الأيدي من الأسباب التي تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد

المواطنين في القري والمناطق التي يصعب التعامل بالانترنت الاتصال بالخط الساخن

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في حالة صعوبة التعامل مع الإنترنت علي المواطنين التوجه إلي أقرب وحدة صحية تابعة لوزارة الصحة سواء في المدن أو القري، أو الاتصال بالخط الساخن لتسجيل البيانات الخاصة للمواطنين والتوجه بعدها إلي مركز تلقي لقاح كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية للتوسع في حملات تلقي لقاح فيروس كورونا تحت شعار معًا نطمئن يتم تسجيل بيانات المواطنين وتلقيهم اللقاح في محطات مترو الأنفاق والقطارات.