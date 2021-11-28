«الصحة» توضح طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المتحور، الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن الإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، هي السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا المتحور، بالإضافة إلى أخذ لقاح كورونا، الذي أصبح جزء من الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا.

طرق الوقاية من فيروس كورونا المتحور

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على توفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وهي «سينوفاك وسينوفارك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وفايزر وموديرنا»، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وجددت الوزارة، دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، وقالت الوزارة إن الأعراض الجانبية آمنة وتتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة أو حمي أو احمرار موضع التطعيم أو تكسير في العضلات وإحساس بالتعب والارهاق وكلها أعراض تزول من تلقاء نفسها.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض فيروس كورونا المتحور تشبه أعراض فيروس كورونا، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو سيلان الأنف أو احتقان في الحلق أو ضيق في التنفس أو فقدان حاستي الشم والتذوق، لافتة إلى أن أعراض الفيروس لم تتغير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.