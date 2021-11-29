الصحة توضح فئات الأطفال المستثناة من التطعيم بلقاح «فايزر»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تمت الموافقة رسميا على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح ومدى فاعليته على هذه الفئة العمرية وتجنب حدوث أي آثار جانبية على الأطفال عند حصولهم على جرعة التطعيم لتصدي لفيروس كورونا.

تحديد فئات الأطفال الممنوعة من لقاح كورونا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك بعض الفئات المستثناة من الأطفال من عمر12 إلى 15عاما، وذلك بعد التأكد من وجود بعض الآثار الجانبية عند حصولهم على اللقاح في هذه التوقيت وتتمثل هذه الفئات في «الأطفال الذين لديهم حساسية شديدة تجاه اللقاحات، الأطفال الذين يعانوا من ارتفاع درجة الحرارة ينتظر حتى يتم الشفاء ثم يأخذ اللقاح، والأطفال المصابين بنزلات البرد أو فيروس كورونا لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح حتى يتم التأكد من شفائهم تماما».

الموافقة على تطعيم الأطفال بعمر 12 بلقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى تطعيم الأطفال أكثر من 12عاما في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم بلقاح فايزر، ووافقت الوزارة عليه في مصر بعد التأكد من وجود وفرة في اللقاحات وتستهدف الفئات التي لم تحصل على اللقاح حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين في ظل مأمونية اللقاح لتجنب انتشار فيروس كورونا.

جميع اللقاحات فاعلة وتخفف من أعراض فيروس كورونا

وأكد عبدالغفار، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».