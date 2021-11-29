الصحة: 13 دولة ظهر بها حالات مؤكدة لمتحور «أوميكرون»

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قائمة الدول التي ظهر بها حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

المتحور الجديد ظهر في 7 دول أوروبية

وكتب «عبدالغفار»: «حتى الآن الحالات المؤكدة لمتحور أوميكرون موجودة في جنوب أفريقيا، بوتسوانا، هونج كونج، إسرائيل، بلجيكا، هولندا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، الدنمارك، جمهورية التشيك، استراليا، كندا».

منحنى الوباء في مصر

في سياق منفصل قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر في مرحلة تصاعدية، وهناك ارتفاع ملحوظ في إعداد إصابات كورونا، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه الإصابات بسيطة ومتوسطة، و90% منها عزل منزلي، متابعًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لدينا وفرة في عدد الأسرة داخل المستشفيات، ولكن يجب الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لـ44 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، كاشفًا عن توجيه الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات للوصول إلى المستهدف بنهاية العام الجاري.