أخبار المنوفية اليوم.. استجابة وزير الصحة لعلاج «شهد» ومصرع طالبة

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، ومن بينها وفاة طالبة أثناء مرورها في طريق «مصر- إسكندرية الزراعي»، أثناء ذهابها إلى المدرسة، كما لقي شخص مصرعه حرقا بسبب حريق في منزله بمركز بركة السبع، وكشفت أسرة الزوجة المقتولة على يد زوجها تفاصيل مقتلها بمركز قويسنا، كما استجاب وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار لاستغاثة الطفلة شهد مريضة ضمور العضلات في المنوفية.

أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالبة أسفل عجلات سيارة نقل

ولقيت طالبة مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل أثناء مرورها طريق مصر إسكندريه الزراعي، للذهاب إلي المدرسة، حيث انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، وتم تشييع جثمانها وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

أخبار المنوفية اليوم.. مصرع شخص إثر حريق في بركة السبع

كما لقي شخص مصرعه حرقا بعد نشوب حريق في منزله بدائرة مركز بركة السبع، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في التليفزيون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزير الصحة يستجيب لشهد مريضة ضمور العضلات

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة استجاب لحالة الطفلة شهد محمد وردة مريضة ضمور العضلات عقب نشر قصتها اليوم في موقع جريدة الوطن، ووجه بمناظزة حالة الطفلة بعيادة العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي، وسيتم مناظرتها يوم الثلاثاء المقبل، مشددا على أن وزير الصحة وجه بتوفير الدعم الطبي اللازم للطفلة شهد.

أسرة الزوجة المقتولة على يد زوجها في المنوفية تروي الكواليس

وكشفت أسرة أسماء سعد التي لقيت مصرعها على يد زوجها في قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا كواليس مقتلها، مؤكدين أنهم عثروا على جثتها على «سرير نومها» وكان وجهها أزرق من خنق زوجها لها بسلك كهرباء، موضحين أن المجني عليها متزوجة من المتهم من 14 سنة وأنجبت منه طفلين، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم.