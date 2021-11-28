افتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب بمشاركة 42 دار نشر الثلاثاء

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة ما يقرب من 42 من دور النشر المصرية، وقطاعات وزارة الثقافة: هيئة قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، والمؤسسات الصحفية: دار المعارف ومؤسسة الأهرام.

تفاصيل معرض مدينتي للكتاب

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إن معرض مدينتي الأول للكتاب، يقام بالتعاون مع جهاز مدينتي، ويهدف لتشجيع القراءة، وفتح قنوات لتسويق إصدارات الناشرين المصريين، وذلك في إطار بحث مقترح تنظيم سلسلة معارض بالمدن العمرانية الجديدة، وسيكون هناك حملة دعائية كبيرة لاستهداف المدن المجاورة مثل الرحاب والشروق وبدر.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، وتشهد أيام معرض مدينتي الذي يقام تحت تحت شعار «القراءة كالماء والهواء»، فعاليات متنوعة ثقافية وفنية، وأنشطة للأطفال وذلك بشكل يومي، تخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، و ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي.

معرض مدينتي يستمر إلى يوم 10 ديسمبر المقبل

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وشركة نيودايمنشنز لتنظيم معرض الكتاب الأول بمدينتى خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2021 بالحديقة المركزية بمدينتى (سنترال بارك) برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبدعم من جهاز مدينتي، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

دار الكتب تقدم خصومات تصل ل 25% بمعرض مدينتي:

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، تفاصيل المشاركة في معرض مدينتى الأول للكتاب، حيث تتيح الهيئة من خلال المعرض إصداراتها المتميزة بنسبة خصم 25%.

ومن أحدث الإصدارات التي تطرحها دار الكتب والوثائق في المعرض: محمود سامي البارودي، وأصول الاقتصاد السياسي. كما يضم جناح دار الكتب والوثائق في المعرض عددا من الإصدارات المتميزة من بينها: الطبعة الأصلية لألف ليلة وليلة، إنباه الرواه على أنباء النحاة، الشاهانامة، جواهر القرآن، وثائق الديوان العالي، الإفتاء المصري، و عيون التواريخ.