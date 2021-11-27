الإنتاج الحربي: نتوقع مشاركة 400 شركة بنسخة معرض «إيديكس» هذا العام

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن 370 شركة، شاركت في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن «إيديكس 2018»، مشيرًا إلى أن المؤشرات تتوقع مشاركة أكثر من 400 شركة في نسخة هذا العام من المعرض.

توقعات بمشاركة 30 ألف زائر ومتخصص للمعرض

وأضاف مرسي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم الزائرين في المعرض الماضي بلغ 10 آلاف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في معرض هذا العام ليصل إلى 30 ألف، مشددًا على أن الإجراءات الاحترازية، لن تمنع استضافة هذا العدد الكبير، وهو ما يرجع إلى إدراك الدول المشاركة لثقل مصر وهذا المعرض.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأن 96 ألف زائر زاروا تطبيق المعرض للاطلاع على تفاصيل النسخة الماضية، مقابل 154 ألف زائر قبل بداية هذه النسخة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض سيكون فرصة للشباب المصري للاطلاع على المنتج العسكري لدولته ويقارنه بمنتجات الدول الأخرى: «منتجاتنا تقف على قدم المساواة مع المنتجات العالمية».

توجيه رئاسي بتعميق التصنيع

وأكد مرسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعميق وتوسيع الصناعات العسكرية، باعتبار أن الصناعات هي قاطرة التنمية في أي دولة: «امتلاك الدولة منتجاتها العسكرية هدف استراتيجي قوي نسعى إليه، وبالتالي فإننا نسعى إلى إضافة منتج جديد او زيادة نسبة التصنيع المحلي في كل نسخة من نسخ إيديكس 2021».