2000 لحاف فيبر من الجمعية الشرعية لمركز إغاثة قنا

تابع حازم عمر نائب محافظ قنا، وصول 2000 لحاف فيبر مقدمة من الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية إلى المحافظة، تحسبا لحدوث أمطار أو سيول على القرى، وذلك لرفع العبء علي المواطنين، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ أحمد محمد مصطفي المشرف العام علي أنشطة الجمعية الشرعية بقنا.

وأثنى نائب محافظ قنا على الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود وخطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن الجمعية الشرعية لها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتقدم نموذجا يحتذى به بين منظمات المجتمع المدني في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة والتي تقدم مساعدات للمواطنين غير القادرين.

مساعدات طبية متنوعة

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تخزين اللحافات بمركز الإغاثة الرئيسي بالمعنا، مشيرا إلى أن الجمعية الشرعية ستقوم بتوفير كراتين مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة في حالة سوء الاحوال الجوية وهطول الأمطار.

مساعدات من صندوق «تحيا مصر» لمواجهة الشتاء

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي أعلنت أن هناك حزمة مساعدات من صندوق «تحيا مصر» وكل الجهات المعنية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة، خاصة في فصل الشتاء، حيث سيتم توفير مواد غذائية وبطاطين ولحافات لهذه الأسر، وسيتم توزيعها في جميع أنحاء المحافظة.