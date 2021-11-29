اللقاحات المعتمدة في السعودية للقادمين من الخارج بعد عودة العمرة

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من جمهورية مصر العربية، كما كشفت وزارة الصحة السعودية عن اللقاحات المعتمدة في السعودية للقادمين من الخارج، وذلك بالتزامن مع عودة الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية للقادمين من الخارج

وحددت وزارة الصحة بالمملكة اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية للقادمين من الخارج، وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة السماح، يستطيعون البدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وأشارت السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أنّه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية اشترطت الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها ويستثنى من ذلك الآتي:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

- المحصنون (هم الذين تلقوا كامل الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة).

- الوفود الرسمية.

- من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم الملاحة الجوية.

- سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

- طواقم السفن البحرية.

- من تظهر حالته الصحية (محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتبلغ مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعلاه، 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر، وضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، لجميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).