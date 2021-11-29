ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر وإزالة تعديات على الأراضي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 8 أطنان و350 كجم خامات أعلاف مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تشكلت حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد، مديرعام الرقابة بالشرقية، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية متنوعة وتم التحفظ على عدد 8 طن و350 كجم خامات أعلاف مجهولة المصدر وغيرمصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بخلاف بعض السلع الغذائية بالمحلات العامة، وتحررت المحاضر اللزمة ويجرى عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وعلى جانب آخر، أعطى المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز بسرعة إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعلى الفور قام مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة كافتريا مخالفة بمنطقة شارع السلام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافتريا مقامة على أراضي أملاك الري وتمت إزالتها في المهد وتطبيق القانون علي المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.