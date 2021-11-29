تركيب أبواب وشباييك لبيوت الأولى بالرعاية ضمن «ستر ودفا» بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان إطلاق حملة «ستر ودفا»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة الغريية لمجابهة فصل الشتاء.

توفير الدعم الكامل

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الغربية، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

الحالات المستحقة

وأشار «شعبان»، إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

وأوضح أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم تعريش الأسقف بمبلغ 500 جنيه، أو سهم تركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة في توفير الألحفة والبطاطين وإعمار المنازل بـ3750 جنيها، وذلك على أقساط ممتدة لـ15 شهر بقسط شهرى 250 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.