الأورمان: توفير 972 جهازا تعويضيا وسماعات طبية لغير القادرين بالدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ولتوفير «حياة كريمة» لغير القادرين، قامت الجمعية بتسليم 972 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الدقهلية، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق

وأكد ممدوح شعبان، في بيان صحفي، أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما، مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصا سويا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي

وأضاف «شعبان» أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجا، وخاصة في صعيد مصر، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.