كيف تحصل على قرض شخصي بقيمة مليون جنيه «لو دخلك 300 جنيه»؟

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، لتحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها القرض الشخصي، من بنك القاهرة، حيث يتيح البنك برنامج التمويل، كإحدى الخدمات التمويلية التي يقدمها للأفراد، ضمن تنافس البنوك لتقديم العروض والتسهيلات لجذب العملاء، ويمكن للمستفيد الحصول على القرض بدخل 300 جنيه.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للقرض الشخصي من بنك القاهرة، وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملة الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

القرض الشخصي من بنك القاهرة

ويقدّم بنك القاهرة القرض الشخصي ببرامج تمويل مختلفة تتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع كافة، بقيمة تمويل تصل لـ1000000 جنيه، وبحد أدنى للدخل يصل إلى 300 جنيه.

شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة

ـ مدة الخدمة بجهة العمل، لا تقل عن 3 أشهر.

ـ السن من 21 حتى 60 عاما في نهاية مدة القرض.

ـ الحد الأدنى لإجمالي الدخل 300 جنيه.

ـ مدة القرض من 6 أشهر حتى 144 شهرا.

ـ مبلغ القرض بداية من 3000 وحتى مليون جنيه.

ـ فائدة القرض 15.5% متناقصة سنويا لتحويل راتب وعند الاستكمال تكون الفائدة 15% متناقصة سنويا.

ـ نسبة عبء الدين 50% من الدخل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على القرض والتي جاءت على النحو التالي:

ـ بيان مفردات المرتب أو خطاب معتمد من جهة العمل، متضمن البيانات الأساسية للعميل (تاريخ التعيين، الوظيفة، وطبيعة التعاقد)، للعملاء الجدد.

ـ بيان الحالة الوظيفية نموذج 8، قروض شخصية موضح به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد.

ـ بالنسبة لعملاء التجديد القائمين المحول رواتبهم إلى البنك، بيان مفردات الراتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب العميل لدى البنك، و يتم احتساب الدخل الشهري عن طريق أخذ متوسط راتب العميل خلال آخر 3 أشهر من واقع كشف الحساب.

ـ إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط مع الالتزام بعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من البنك.

ـ صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية).

ـ إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد اقاربه من الدرجه الأولى «أب، أم، زوج، أو زوجة»، شرط وجود استهلاك فعلي، وحال عدم توافره يتم عمل استعلام خارجي.

ـ شهادة معتمدة بالدخل الإضافي من مكتب محاسب قانوني مسجل بسجل المحاسبين المصريين.