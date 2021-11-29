إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 18 بالقليوبية

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالات المرحلة الثالثة للموجة 18، حيث شنت المحافظة اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي رُصدت من قبل وحدة المتغيرات المكانية بعزبة خالد وحوض التربيعة، التابعين لقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 3570 مترا مربعا، من بينها 4 حالات إزالة كلية ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح وتم البناء بالمخالفة خلال الفترة القليلة الماضيه بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح.

الحملة تنفيذا لتكليفات الرئيس

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 تأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية غير القانونية من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

الحملة تهدف لرفع المخالفين

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية، وردع المخالفين مع المتابعه الدورية للحالات التي تم ازاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط.

رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

وفي سياق آخر، تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم متر وبعرض 15 مترا في الإتجاه الأيمن للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.