أهم الأفلام اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي.. عرض «دوار» لأول مرة

يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، عرض عدد من الأفلام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الفيلم الروائي «عجلة الحظ والفانتازيا» ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

معلومات عن فيلم «عجلة الحظ والفانتازيا»

فيلم «عجلة الحظ والفانتازيا» من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، وإنتاج اليابان، وتدور أحداثه عن مثلث حب غير متوقع، فخ إغراء فاشل ولقاء ناتج عن سوء فهم، ثلاث قصص مختلفة بطلاتها ثلاث شخصيات نسائية نتتبع المسارات بين اختياراتهن.

يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 121 دقيقة، في الساعة الـ4 مساءً، في مسرح الهناجر.

عرض فيلم «دوار» لأول مرة بالدول العربية

يعرض اليوم لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «دوار»، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم «دوار»، من إخراج جاسبار نوي، وإنتاج فرنسا، وأحداثه تدور عن الأيام الأخيرة لزوجين مسنين مصابين بالخرف.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 145 دقيقة، في الساعة الـ6:30 دقيقة، بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني يوم الخميس 2 ديسمبر في الساعة الـ9 مساء بالمسرح الكبير.

عرض فيلم «معجزة»

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «معجزة» ضمن المسابقة الدولية التي تُقام بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهررة السينمائي الدولي.

فيلم «معجزة» من إخراج بوجدان جورج أبتري، ومن إنتاج رومانيا، التشيك، لاتفيا، وأحداث الفيلم تتبع الراهبة الشابة كريستينا، وهي تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل، تأخدها رحلتها المبهمة حول المدينة وتعود في المساء لتلتقي بمصير غير متوقع في طريق عودتها إلى الدير.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 118 دقيقة، في الساعة الـ6 مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، ويعرض مرة ثانية غدًا الثلاثاء في الساعة الـ9:30 مساء بسينما الزمالك.