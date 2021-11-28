أحمد الفيشاوي وزوجته يظهران من جديد في مهرجان القاهرة السينمائي

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، رفقة زوجته، على حضور فيلم «رجل بلا وطن» المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 43 المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

حضور فيلم رجل بلا وطن

شهد الفيلم حضور الموسيقار العالمي الهندي أي آر رحمان، والفنانة إلهام شاهين وزينب غريب وطارق الإبياري.

فيلم «رجل بلا وطن» من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

أحداث فيلم رجل بلا وطن

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.

أحمد الفيشاوي يثير الجدل في حفل افتتاح المهرجان

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، أثار جدلًا واسعًا خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمُقام حاليًا في دار الأوبر المصرية، بسبب تقبيله لزوجته ندى الكامل، 4 مرات، وذلك أمام المُنظمين والمصورين، حيث اعتاد الجمهور على هذا المشهد لهما سويًا في أي مناسبة فنية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 من 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر، وتشهد فعالياته عرض العديد من الأفلام العربية والأجنبية، وتكريم العديد من الفنانين.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كما شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الفنانة نيللي عن مجمل أعمالها الفنية بجائزة الهرم الذهبي وسلمها الجائزة الفنان سمير صبري، كما شهدت أيضا تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز وسلمه الجائزة الفنانة منى زكي.