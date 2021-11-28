مهرجان القاهرة السينمائي يخطئ في جنسية إياد نصار

وقعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، برئاسة المنتج محمد حفظي، في خطأ فادح، إذ أخطأ في جنسية المُمثل إياد نصار، وقدمت إدارة المهرجان إياد نصار باعتباره سوري الجنسية، رغم أنه من مواليد الأردن عام 1971، وذلك على «البانر» الخاص بالندوة النقاشية الخاصة بمسلسل «الاختيار».

وقال الفنان إياد نصار، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43: «لما قابلت أسرة الشهيد محمد مبروك.. قلت لهم: يا رب الناس تشوف محمد مبروك زي ما هو بطل.. وخايف لو مش هعرف أقدم الشخصية زي ما هو في الواقع بنفس تفاصيلها».

إياد نصار: دفعة الشهيد مبروك قالت لي عملت الشخصية فعلاً بتفاصيلها

وأعرب عن سعادته البالغة، فور معرفته بإعجاب الشهيد محمد مبروك، بدوره في مسلسل الجماعة، قائلاً: «عرفت من أسرته إنه كان مُعجب بدوري، وذلك بحكم اطلاعه على ملف الإسلام السياسي».

وأشار إلى أنه واجه صعوبات عدة خلال فترة التحضيرات لتجسيد شخصية محمد مبروك، وذلك بسبب قلة المادة الفيلمية المتاحة عنه، لافتا إلى أن دفعة الشهيد مبروك «قالت لي بعد عرض المسلسل إن أنا عملت الشخصية فعلاً بتفاصيلها».

وعن اللقاء مع أسرة الشهيد، قال الفنان الأردني: «اللقاء مع الأسرة كان صعب.. إني هفتح جرح قديم بالنسبة لهم.. لكن اتضح أن أنا الأضعف وهم الأقوياء».

وزيرة الثقافة تكرم صناع الاختيار

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ضمن فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما، حلقة نقاشية، يُديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية».

وشهدت الجلسة النقاشية، حضور كل من الفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، ويديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتكريم صناع المسلسل ومنحتهم الدروع التذكارية.