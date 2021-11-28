بيتر ميمي: كريم عبد العزيز منحني الثقة في نجاح «الاختيار»

كشف المخرج بيتر ميمي عن ترحيب أغلب الممثلين بالمشاركة في الجزئين الأول والثاني من مسلسل الاختيار قائلًا: «أنا كنت بكلم الناس أقولها على الدور، وكل الفنانين كانوا يرحبون بالدور وكان لديهم شغف كبير للظهور في المسلسل سواء الجزء الأول أو الثاني».

وأوضح بيتر ميمي خلال كلمته في حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والأربعين تحت عنوان: «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية» أنه كان حريصا في اختيار أبطال مسلسل الاختيار حتى يكون لكل منهم الدور المناسب له والأكثر شبهًا وقربًا من البطل الحقيقي، وربما ذلك ساعد في التأثير أكثر على رد فعل الجماهيره وإحساسهم أن المسلسل قريب من الشخصيات الحقيقية.

اختيار أحمد مكي

وعن اختياره لأحمد مكي في تجسيد الشهيد يوسف الرفاعي، قال ميمي: «كان خطرا ومغامرة كبيرة جدا لكن مكي كان حابب يخرج من الكوميديا شوية، واخترته يعمل يوسف الرفاعي، وأول ما قالوله عن الاختيار وافق وراح اتدرب على الحاجات القتالية والمعارك حوالي 15 يومًا».

كواليس أول لقاء بين مكي وبيتر ميمي

واستكمل ميمي: «لما قابلت مكي أول مرة نقلت له مخاوفي بأن هذا تحد كبير وفي حالة الاختلاف عما هو متوقع قد يخسر جمهوره لكنه كان متحمسًا جدا للعمل وظهرت كيمياء بينه وبين كريم عبد العزيز».

وتابع: «كريم عبد العزيز شجعني على النجاح وكان أكثر الأشخاص دعمًا لهي وهو إللي كلمني وقاللي هعمل معاك الاختيار 2، وكان واثقا أنه مشروع لمصر مش مجرد فنان وبطل، لذلك منحني الثقة الكبيرة في النجاح خلال المسلسل».