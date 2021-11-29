مدير مشروع تطوير الأقصر يعلن إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري

قال المهندس أسعد مصطفى، مدير مشروع تطوير الأقصر، إن إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بمحافظة الأقصر، أحد أهم الاكتشافات، سيعيد الإهتمام بتلك المنطقة لافتا إلى أن المحافظ وجه بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار لإعادة تأهيل المكان للغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، بعدما رآه مهملا.

المصريون القدماء بنوا هذا المكان لكي يكون ميناء للمعبد

وأضاف مدير مشروع تطوير الأقصر، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وبسنت الحسيني، أن المصريين القدماء بنوا هذا المكان لكي يكون ميناء للمعبد ومكانا لرسو المراكب الشراعية التي كان المصريون القدماء والملوك يستخدمونها للوصول إلى معبد الأقصر ومنه إلى معابد الكرنك من خلال طريق الكباش.

كوبري زجاجي لإظهار ما تحته والأماكن من حوله

وتابع مدير مشروع تطوير الأقصر: «عندما تم إسناد العمل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم البدء في إنشاء كوبري زجاجي (سيكوريه) لإظهار ما تحته والأماكن من حوله، بطول 18 مترا وعرض متر ونصف المتر، مشيرًا إلى أن طبقة الزجاج مكونة من 4 قطع، كل قطعة بسمك 12 ملليمتر».

الكوبري أظهر كل ما كان مدفونا منذ قدم التاريخ

ولفت مدير مشروع تطوير الأقصر إلى أن الكوبري أظهر كل ما كان مدفونا منذ قدم التاريخ وكشف الطريقة التي كان يصل بها المصريون القدماء من البر الغربي إلى البر الشرقي والعكس والمعابد التي كانوا يؤدون فيها صلواتهم.

وخطفت مهندسة صعيدية، أنظار المسؤولين في مصر، عقب الانتهاء من الأعمال التي قامت بها في محافظة الأقصر، إذ أشادت وزارة السياحة بجهودها المبذولة، خلال تطوير كورنيش المحافظة وإعادة تطويره وتأهيله وخروجه في صورة مشرفة أبهرت جميع الحاضرين خلال احتفالية طريق الكباش .