طريق الكباش في عيون الأهالي: أعاد قبلة الحياة لمحافظة الأقصر

فرحة كبيرة شهدتها محافظة الأقصر خلال الفترة الأخيرة منذ افتتاح طريق الكباش في حفل عالمي أعاد للمحافظة السياحية مكانتها الكبيرة لدى السياح على مستوى العالم، ومكانتها التاريخية العظيمة التي اعتادتها طيلة السنوات الماضية قبل انتشار وباء كورونا.

مشروع الكباش أعاد السياحة

قال أشرف الهلالي أحد أهالي محافظة الأقصر، في تصريحات لـ«الوطن» إن افتتاح مشروع طريق الكباش الضخم داخل محافظة الأقصر قبلة الحياة التي أعادت السياحة الثقافية داخل الأقصر، من خلال زيادة عدد السياح للمحافظة عقب انخفاضها لفترات نتيجة جائحة فيروس كورونا، كما إنه فرصة لإعادة الجذب السياحي والانتعاش السياحي في المحافظة.

زيادة في عدد السياح

وأضاف، منذ انتهاء حفل افتتاح طريق الكباش العالمي بدأت أعداد كثيرة في زيارة معبد الأقصر وطريق الكباش لمعبد الكرنك شمال المحافظة، فضلا عن التقاط الصور التذكارية مع الطريق وكذلك الصور «السيلفي».

وأكد أحمد عبدالله، أحد الأهالي، على ظهور عدد كبير من السياح داخل المحافظة السياحية منذ افتتاح طريق الكباش في الحفل العالمي الذي أقيم مساء الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل معبد الأقصر، متوقعًا زيادة عدد السياح داخل المحافظة السياحية خلال الفترة المقبلة عقب الحفل العالمي الذي شهدته المحافظة.

ولفت عثمان محمد طالب بجامعة الأقصر، إلى إعجابه بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في حفل افتتاح طريق الكباش الذي شهدته المحافظة يوم الخميس الماضي، مع انبهاره بالحفل الكبير.

حفل طريق الكباش

وشهد الحفل عروض رائعة، أبرزها فقرات غنائية قدمها الفنان محمد حماقي، وأخرى استعراضية فرعونية عن عيد الأوبت، وفقرات متنوعة أخرى داخل الحفل الفني الذي أقيم داخل أرجاء معبد الأقصر، كما تضمنت فقراته أغاني وطنية وأغاني باللغات الأجنبية.

طفرة في عدد السياح

من جانبه، أكد ثروت عجمي رئيس لجنة التسويق السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، حدوث طفرة في عدد السياح داخل المعالم السياحية في المحافظة خلال هذه الأيام بشكل ملحوظ لزيارة معالم الأقصر ومعابدها وكذلك المتاحف، تزامنًا مع افتتاح طريق الكباش في حفل عالمي تم بثه على جميع القنوات الأرضية ووسائل الإعلام العالمية، لافتًا، إلى أنه فرصة كبيرة للجذب السياحي خلال الموسم الشتوي.