مي السعدي مهندسة صعيدية أعادت الجمال لكورنيش الأقصر.. حنكة وذكاء

خطفت مهندسة صعيدية، أنظار المسؤولين في مصر، عقب الانتهاء من الأعمال التي قامت بها في محافظة الأقصر، إذ أشادت وزارة السياحة بجهودها المبذولة، خلال تطوير كورنيش المحافظة وإعادة تطويره وتأهيله وخروجه في صورة مشرقة أبهرت جميع الحاضرين خلال احتفالية طريق الكباش .

عقبات واجهت مي السعدي أثناء العمل

«الوطن» التقت بالمهندسة مي السعدي، المشرف على تنفيذ تطوير وإعادة تأهيل كورنيش الأقصر، والذي يعد بمثابة واجهه لمحافظة الأقصر، التي تعتبر عاصمة للسياحة الثقافية في مصر، قائلة خلال حديثها إن العمل خلال الموسم السياحي، من أهم العقبات التي واجهتها وغيرها، إذ كان فريق العمل حريص على عدم حدوث أي مضايقات أو أذى للسياح، الناجمة من أعمال التطوير والتكسير، فضلا عن عدم إعاقة حركة السياحة بالمحافظة، لذلك جرى الاتفاق، وتقسيم العمل بالمشروع على مراحل و قطاعات.

وعن الدور التي قامت به خلال تطوير كورنيش الأقصر، قالت «السعدي» انقسم دورها إلى جزأين، الأول هو التعامل مع الجهة المالكة، وطقم الإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاتفاق على خطط العمل والجدول الزمني الخاص بالمشروع، والاتفاق على التشطيبات، واعتماد العينات الخاصة بكل بند.

والعمل الثاني يكمن في تقسيم الأعمال وتوزيعها على المهندسين والمشرفين والاتفاق مع المقاولين حسب كل مقاول، و العمل المختص به، ومتابعة التوريدات، وتنفيذ الأعمال والحرص على تنفيذها بجوده وكفاءة عالية لتسليمها الاستشاري وطاقم الإشراف، فضلا عن الإشرف على المكتب الفني لإعداد المقايسات وعمل المستخلصات الخاصة للشركة والمقاولين، والانتهاء من جميع أعمال الحصر الخاصة بالمشروع.

مدة العمل في تطوير كورنيش الأقصر

«بالنسبة للجزء العلوي من الكورنيش، كانت مدة العمل به شهرين ونصف، وهذا يعد إنجاز حقيقي، إذ جرى إنجاز الكورنيش، والانتهاء منه في هذا الوقت الوجيز، وذلك من خلال العمل ليلا ونهارًا، حتى نستطيع اللحاق بالموسم السياحي الجديد».

وواصلت حديثها: « الكورنيش السفلي استغرق سنتين، نظرًا لأن الكورنيش السفلي يعتبر مرسى سياحي وواجهة للمحافظة، واستغرق هذا الوقت لتأسيس الشبكات الخاصه به من شبكات صرف صحي خاصة لصرف المراكب السياحية، وشبكة إطفاء حريق و كهرباء، و تغذية المياه لهذه الشبكات تستغرق وقت في اختبارها و تأسيسها».