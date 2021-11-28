28 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بعد افتتاح طريق الكباش

شهدت محافظة الأقصر انطلاقة كبيرة لرحلات البالون الطائر التي تحلق في سماء المحافظة السياحية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بـ28 رحلة من جنسيات مختلفة، لرؤية معالم المحافظة الأثرية من السماء.

الجنسيات المشاركة في رحلات البالون

وحسب مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، فإن أبرز المشاركين في رحلات البالون يحملون جنسيات فرنسية ومصرية ومكسيكية وأمريكية وغيرها من الجنسيات المتنوعة من السياح، والذين جاءوا لزيارة معالم الأقصر السياحية من معابد ومتاحف.

وتأتي هذه الرحلات بعد احتفال محافظة الأقصر بافتتاح طريق الكباش الأثري، عقب انتهاء أعمال التطوير التي تمت داخل الطريق بناءا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حفل افتتاح طريق الكباش

وانطلقت فعاليات حفل الاحتفال، الخميس الماضي، داخل معبد الأقصر، وعلى امتداد طريق الكباش، وشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من سفراء الدول الأجنبية والدول الأخرى المشاركة في الحفل العالمي.

وضم حفل افتتاح الطريق فقرات فنية متنوعة من موكب انطلاق المراكب الذهبية، بمشاركة كبير من الشباب والفتيات من أهالي المحافظة والمراكز الشبابية المختلفة وجامعة الأقصر أيضا، كما تم تقديم اغاني وفقرات فنية رائعة مختلفة بمشاركة الفنان محمد حماقي.

مشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد

كما تضمنت عروض حفل الافتتاح تقديم فقرات خاصة بالبالون الطائر، بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد وغيرها من الفنانين، في فيلم وثائقي تم عرضه أمام الرئيس في الحفل.