أول تعليق من بسمة وهبة بعد نقلها للمستشفى: «الحمد لله أزمة وعدت»

علقت الإعلامية بسمة وهبة، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» عن أزمتها الصحية، قائلة بسمة «الحمدلله أزمة وعدت ربنا بيبتلينا وبرحمته بينجينا».

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الصورة الأولى لمُقدمة برنامج «90 دقيقة»، بعد دخولها أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، فور تعرضها لأزمة صحية على الهواء مباشرة.

ونشر أدمن الصفحة، صورة لبسمة وهبة من داخل المستشفى، مناشدًا الجمهور بالدعاء لها، إذ كتب قائلًا: «بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث نقلت للرعاية المركزة».