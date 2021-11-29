السيسي يفتتح معرض الصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» الذي يقام تحت رعايته.

وانطلقت قبل قليل فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفود أجنبية تشارك في «إيديكس 2021»

ومن المُقرر أن يترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، مع توقعات بأن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بمشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمني رفيع المستوى مع تأكيد أكثر من 70 وفدا دوليا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.