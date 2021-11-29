تشغيل تجريبي لـ3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية تنفيذ برامج تدريبية للمشاركين بالقطاع الصحي، خاصة بمنظومة التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته الصحية، حيث يضمن ذلك التطور في الأداء وتقديم خدمة أفضل، لاسيما في ظل التغيرات المستمرة في ظل تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير فرع هيئة التأمين الصحي الذي عرضه الدكتور محمد يحيى مدير الفرع، والذي تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بدور الفرع بالمنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بالخطة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورنا، وفيما يخص مراكز تطعيم اللقاح.

تشغيل تجريبي لـ3 مراكز جديدة

وأوضح مدير الفرع خلال التقرير، أنه يُجرى تنفيذ برنامج تدريبي لتشغيل ثلاث مراكز لتلقى اللقاح بالتأمين الصحى بنى سويف، وتم عقد البرنامج التدريبي للفرق المشاركة بمراكز تلقى اللقاح، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية المحافظ، وإشراف وتوجيهات من الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

ويُجرى حاليا تجهيز ثلاث مراكز تلقى اللقاح بمستشفى التأمين الكائنة بشارع عبد السلام عارف أمام قاعة المؤتمرات، وعيادة بني سويف الشاملة الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار البنك الأهلي، وعيادة الفشن الشاملة الكائنة بمدخل مدينة الفشن بجوار كمين الفشن، فيما يستمر توفير اللقاح بمركز اللقاح الحالي (مركز لقاح عيادة السلام) الكائن بمبنى الهلال للتأمين الصحي بجوار مرفق الإسعاف.

رصد أي معوقات

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف دعمه لجهود الفرع ، موجها برصد أي معوقات تعرقل جهود المنظومة أولا بأول لإمكانية توفير الحلول والبدائل المناسبة ، مطالبا بالتنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمراكز تقديم اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة.