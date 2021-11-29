متحور «أوميكرون» ينتشر عالميا.. وقرارات حظر سفر وإغلاق حدود مع إفريقيا

حالة من الذعر والقلق على المستوى العالمي، بعد ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون» في جنوب إفريقيا، وانتقاله لعدد من دول العالم التي أعلنت حكوماتها عن اكتشاف إصابات جديدة بالمتحور الجديد «B.1.1.529»، الأمر الذي استدعى رفع حالة التأهب والاستعداد القسوى في تلك البلدان، خاصة بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية له بأنه متحور مثير للقلق.

دول أوروبية تسجل إصابات بمتحور «أوميكرون»

وبعد ظهور متحور «أوميكرون» في جنوب إفريقيا، أعلنت عدد من الدول اكتشاف حالات إصابة بالمتحور الجديد لديها، أولها بلجيكا، التي صرح وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة لديها فرانك فاندنبروك خلال مؤتمر صحفي: «الحذر ضروري لكن لا داعي للذعر»، وتأتي خلفها بريطانيا، التي ظهر لديها حالتي إصابة، بحسب وزير الصحة ساجد جافيد، مؤكدًا أن الإصابتين ظهرا في «إسيكس ونوتنجهام».

واكتشفت ألمانيا إصابة شخصين بمتحور «أوميكرون» كانا هبطا في مطار ميونيخ قادمين من جنوب إفريقيا، وبعد إجرائهم اختبار PCR تبين إصابتهم بالمتحور الجديد، وكذلك إيطاليا التي ظهر لديها إصابة وحيدة بـ«أوميكرون»، بحسب المعهد العالى للصحة «ISS».

أما هولندا كانت صاحبة نصيب كبير من إصابات المتحور الجديد، إذ أعلنت عن إصابة 61 شخصًا قدموا إليها من أمستردام، وبعد التأكد من إصابتهم تم عزلهم داخل فندق قريب مطار «شيفول»، وكذلك عدد من الدول الأخرى التي أعلنت في توقيتات متفرقة ظهور إصابات بمتحور «أوميكرون»، منها «بوتسوانا، هونج كونج، إسرائيل، التشيك، الدنمارك، كندا، أستراليا وسويسرا»، بينما أعلنت فرنسا رصدها لـ8 إصابات غير مؤكدة بعدوى المتحور الجديد.

إجراءات مشددة تجاه دول إفريقية بسبب «أوميكرون»

ولجأت عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات التي وصلت لدى بعضها إلى الإغلاق وتعليق الطيران وإغلاق الحدود؛ لمواجهة المتحور الجديد «B.1.1.529»، منها بريطانيا التي أعلنت الخميس، منع المسافرين من 6 دول إفريقية الدخول إلى بلادها، تخوفًا من المتحور الجديد لديها، إذ شمل ذلك القرار الرحلات القادمة من «جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، إيسواتيني، ليسوتو وبوتسوانا»، بحسب ما صرح به وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، ونشرته «فرنسا 24»، وتم العمل بذلك القرار منذ الجمعة.

وعلقت باكستان، أمس الأحد رحلاتها الجوية مع 7 دول إفريقية بسبب متحور «أوميكرون»، وشمل القرار دول «جنوب إفريقيا، موزمبيق، ليسوتو، بوتسوانا، ناميبيا، إسواتيني وهونج كونج»، الأمر نفسه قررته جزر المالديف بمنع دخول المواطنين من جنوب إفريقيا إلى بلادها، وهو ما عملت به الأردن أيضًا، وكذلك فرنسا التي مدت حظر السفر حتى اليوم لحين إشعار آخر، بينما اليابان وضعت الدول الإفريقية المحظورة إلى قائمة القيود الأكثر صرامة التي يخضع لها مواطنيها فور قدوهم لليابان.