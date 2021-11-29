اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء الصحة بمجموعة السبع حول متحور «أوميكرون»

يعقد وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع، اجتماعًا طارئًا، اليوم الاثنين، حول متحور كورونا الجديد، «أوميكرون».

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أنه «تحت رئاسة بريطانيا، سيجتمع وزراء الصحة بدول مجموعة السبع اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات أوميكرون».

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد رصد عدة حالات إصابة بسلالة «أوميكرون»، في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك ترجيح وزير الصحة الفرنسي، أمس الأحد، أن السلالة الجديدة تتفشى في فرنسا بالفعل.

بريطانيا ترصد ثالث إصابة بسلالة أوميكرون

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس تسجيل ثالث إصابة بسلالة كورونا المتحورة الجديدة «أوميكرون».

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة البريطانية للأمن الصحي، جيني هاريس، حسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، إن الشخص المُصاب بالسلالة الجديدة غادر بريطانيا بالفعل، وسافر إلى إحدى دول جنوب القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن «تقنيات التسلسل المتطورة تمكننا من العثور على التحورات الفيروسية واتخاذ خطوات سريعة تجاهها للحد من انتشارها».

وأضافت أنه من المُرجح للغاية أن يتم اكتشاف المزيد من المُصابين بالسلالة الجديدة خلال الأيام القادمة، كما يحدث حاليا في العديد من دول العالم، وذلك بالتزامن مع رفع عمليات رصد الإصابات عن طريق تتبع مُركز لدائرة إتصال وتواصل المُصاب، موضحة أن هناك عملية واسعة جارية لتتبع ورصد السلالة بمدينة ويستمنستر التي زارها المصاب بـ «أوميكرون» قبل مغادرته البلاد.

دعوات للأقل من 40 عاما لتلقي الجرعة المعززة بسبب أوميكرون

ودعا نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا، أنتوني هارندن، أمس الأحد، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، لضرورة التوجه للحصول على جرعة معززة ضد متغير «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وقال «هارندن»، «أعتقد أن هناك حاجة قوية جدًا لرفع مستوى الأجسام المضادة في المجتمع بأكمله»، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية

وأضاف «إن تسريع البرنامج المعزز، من خلال تمديد النطاق العمري وتقليل الفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والجرعة المعززة، سيكون استراتيجية مقبولة».

يشار إلى أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أعلن السبت الماضي تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد في البلاد.