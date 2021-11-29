الرئيس السيسي يصل إلى مقر معرض «إيديكس 2021» لافتتاحه

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» الذي يعقد تحت رعايته، لافتتاح المعرض وبدء فعالياته.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بمشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمني رفيع المستوى مع تأكيد أكثر من 70 وفدا دوليا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.