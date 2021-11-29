متحدث الصحة ينفي عدم فاعلية لقاحات كورونا في مقاومة متحور «أوميكرون»

نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ما أثير بشأن عدم قدرة لقاحات كورونا في التأثير على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدًا أنه لم يثبت عدم جدوى التطعيم مع أي متحور من متحورات كورونا.

العلماء أجمعوا على أن اللقاحات ستكون مؤثرة مع الفيروس ومتحوراته

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وبسنت الحسيني: «لقاحات كورونا مازالت مؤثرة، والسؤال عند العلماء لا يتعلق بالتأثير من عدمه، ولكن بكفاءة اللقاحات، أي أن العلماء أجمعوا على أن اللقاحات ستكون مؤثرة مع الفيروس ومتحوراته، لكنه يدرسون درجة كفاءته».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «حتى اللحظة الراهنة، من المبكر جدا القطع بأي نوع من أنواع الإجابات وكل ما ينشر بخلاف ما يصدر من مؤسسات البحث العلمي ووزارة الصحة والسكان المصرية، مجرد تكهنات ونظريات غير قائمة على دليل، والعالم ينتظر الأبحاث، حيث تحتاج إلى وقت، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الأمر قد يحتاج إلى أسبوعين أو 3 أسابيع حتى تظهر نتائج الأبحاث».

وزارة الصحة والسكان تعلن يوميا عن معدلات الإصابات

وحول الوضع الوبائي، أكد حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تعلن يوميا عن معدلات الإصابات: «معدل الإصابات يتذبذب صعودا وهبوطا، وهو ما يعني أننا مازلنا في الموجة الرابعة، ونسب الإشغال في المستشفيات قليلة جدا، وحتى اللحظة التي نتحدث فيها لم يتم رصد أي مصاب بتحور أوميكرون في مصر».