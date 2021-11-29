الصحة: 4 ارشادات للمواطنين بشأن ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

قالت وزارة الصحة والسكان والمصرية، إن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير، بعد استطاعت الدولة في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا.

ويأتي وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة، مناشدة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

أرشادات الصحة للمواطنين بعد ظهور متحور جديد لكورونا

وشددت الوزارة، على الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، فضلًا عن تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

ورفعت وزارة الصحة والسكان استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، كما اتخذت كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وناشدت الوزارة ضرورة تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

حجز لقاح كورونا

وتبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود لتسهيل عملية تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، ومن خلال مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع الطعوم، والتأكد من سلامته على المواطن.

وأكدت وزارة الصحة، أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وسرعة التسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاح كورونا.