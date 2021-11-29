«صحة الغربية» تنظم حملات توعية لمواجهة متحور كورونا الجديد

تواصل مديرية الصحة بالغربية حملات التوعية الصحية في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بشأن ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وتعقيم وتطهير الأيدي.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك تعليمات مشددة لكل الإدارات الصحية في مختلف مدن ومراكز المحافظة بضرورة استمرار وتفعيل حملات يومية توعية وتثقيف تطرق الأبواب، من أجل توعية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا المتحور الجديد.

رفع حالة الطوارئ

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن كافة مستشفيات المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى داخلها بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا في بعض الدول الأفريقية، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المسؤولين في الموانى والمطارات لمعرفة قدوم اي شخص بنطاق محافظة الغربية وتتبع حالته الصحية وأيضا خضوعه للفحوصات الدورية.

وأوضح أن كل مستشفيات المحافظة ومراكز اللقاح متوفر بها كافة احتياجات المواطنين بشأن مواجهة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا كونه الأكثر حماية من الإصابة بهذا الفيروس.

مراكز اللقاح

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن مراكز إعطاء لقاح كورونا للمواطنين منتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، إلى جانب هناك فرق متنقلة تساعد على تخفيف الزحام والتكدس، وأنه يتابع بشكل يومي سير العمل داخل مراكز اللقاحات، وأن جميع العاملين في الوحدات المحلية حصلت على لقاح كورونا بنسبة 100%، وتخطى عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح ال 1.5 مليون مواطن.

كما تواصل مديرية الصحة بالغربية عملها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية في عملية تلقى طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الى جانب توعية الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، ومناشدة الطلاب بضرورة توعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم.