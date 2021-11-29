محافظ أسيوط يتابع حملات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، للاطمئنان على مدى جاهزية المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال المرضى والتأكيد على سير العمل في حملات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، وتحديدا حملة طرق الأبواب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة للوصول الى أكبر عدد من المواطنين وكبار السن وذوي الهمم، تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح.

منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية

يأتي ذلك مع اقتراب الموعد المحدد لمنع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية المقرر له 1 ديسمبر القادم، وذلك بناءً على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استمرار توعية وحث المواطنيناية لهم ولأس بأهمية التطعيم للوقاية والحمرهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المرور المستمر والميداني لمواقع التطعيم ومتابعة سير العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والمراكز الصحية والوحدات الصحية بالقرى والنجوع ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى والإجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خاصة مستشفيات العزل، فضلاً عن توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية والوقائية ومخزون الأدوية بالإضافة إلى مخزون الأكسجين والتأكيد على مدى تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالقطاع الصحي.

حملة طرق الأبواب مستمرة حتى تحقيق أهدافها

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل، وزارة الصحة، أن حملة طرق الأبواب مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها، تزامناً مع حملات التوعية التي نظمتها مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية، فضلا عن نشر 400 فرقة متنقلة و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية على جميع المستويات بجميع الأماكن لزيادة معدل التطعيم لتصل إلى تطعيم جميع المواطنين فوق سن 18 عاما، مع إعطاء جميع العاملين والمشاركين في الفرق المتنقلة بطاقات هوية تفيد عملهم بوزارة الصحة وانضمامهم للحملة وحصول المواطنين من متلقي اللقاح على كروت معتمدة تثبت حصولهم على اللقاح مع تسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة والموقع الإلكتروني للوزارة، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان أولا بأول.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات

وكان محافظ أسيوط قد جدد مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة في الوقاية من الفيروس.