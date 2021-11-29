كارولين عزمي تحذف صورها مع خطيبها وتعلق «كل شيء قسمة ونصيب»

بعبارة «الحمد لله كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع»، علقت الفنانة كارولين عزمي انفصالها عن خطيبها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وهو شاب من خارج الوسط الفني يدعى بيشوي ويليام، وتوالت التعليقات عليها من الجمهور متسائلين عن سبب الانفصال الحقيقي.

كارولين عزمي تحذف صورها مع خطيبها

وحذفت كارولين عزمي كل الصور التي تجمع بينها وبين خطيبها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

أخر رسالة من كارولين عزمي لخطيبها

كانت قد هنأت الفنانة كارولين عزمي، خطيبها رجل الأعمال بيشوي ويليم بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت «كل سنة وأنت أحلى وأغلى هدية ربنا مديهالى».

كارولين عزمي تشارك في مسلسل أبو العروسة 3

وتشارك كارولين عزمي حاليا في بطولة مسلسل أبو العروسة 3، والذي كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزائه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.

وانضم عدد من الفنانين للجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، أبرزهم: «وفاء صادق، نور محمود، هدير عبد الناصر، والممثلة السورية منار بشور وشريف بديع».

أعمال كارولين عزمي

في الوقت الحالي يعرض لكارولين عزمي حكاية النظارة البيضا، وهي الحكاية الأولى من مسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الرابع، عبر شاشة قناة ON.

وتضم حكاية النظارة البيضا كلا من الفنان أمير المصري، كارولين عزمي، أحمد حلاوة، أحمد صيام، سماء إبراهيم، ومصطفى أبو سريع، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام النجار.