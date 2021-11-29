محافظ أسيوط يتفقد تطوير طريقي المطار والصحراوي الغربي ومدخل مدينة ناصر

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مطار أسيوط الدولي، والطريق الصحراوي الغربي، ومدخل مدينة ناصر الجديدة، للوقوف على سير الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها، وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعمال رصف وتشجير

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التشجير بطريق «أسيوط - جحدم» وتركيب البلدورات، تمهيدًا لإعادة تأهيل الطريق ورصفه، بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق، كما تابع أعمال رفع المخلفات من على جانبي طريق «أسيوط – المطار» الصحراوي، وتركيب البلدورات واستكمال أعمال التشجير بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومركز ومدينة أسيوط.

وتابع المحافظ الأعمال التى يجرى تنفيذها باستخدام معدات وسيارات ولوادر وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تشجير مدخل مدينة ناصر الجديدة وطريق المطار، وذلك لإظهار الشكل الجمالي للمدينة، موجهًا باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف جهاز مدينة ناصر وأشاد المحافظ بالجهذ المبذول في اعمال تطوير ورصف الطرق بالمدينة وخلق شرايين جديدة للتنمية.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات.

805 ملايين جنيه لرصف طرق وشوارع أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة.