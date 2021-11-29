الصحة: بدء التسجيل للأطفال على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح من ديسمبر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استهدفت فئة جديدة من الأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15عام، وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح وعدم وجود أي آثار جانبية عقب الحصول عليه، وذلك ضمن خطة الوزارة للسيطرة على الوباء وعدم تفشي الفيروس في ظل ظهور متحورات جديدة.

إيقونة جديدة على موقع الصحة لتسجيل الأطفال فوق 12عام

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن» أنه سيتم إضافة إيقونة للأطفال فوق 12عام على موقع وزارة الصحة لبدء التسجيل رسميًا للأطفال بداية من شهر ديسمبر المقبل، وذلك من أجل حصر الطلاب الذين سوف يحصلوا على اللقاح فايزر.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من الصعب أن يتم تخصيص مراكز تطعيم الأطفال فوق 12عام داخل المدارس لأن اللقاح الذي سوف يحصلون عليه سيكون «فايزر» والذي يتطلب درجة حفظ معينة في الثلاجات والتي من الصعب أن يتم توفير هذه الثلاجات في كافة المدارس، وسيكون تطعيم الأطفال في مراكز التطعيم المخصصة من قبل الوزارة.

وأكد عبدالغفار، أن الموافقة على تطعيم الأطفال فوق 12عام بلقاح فايزر بعد حصول مصر خلال الساعات الأخيرة على شحنات إضافية من لقاح فايرز، وبجانب وجود فائض من اللقاحات لتطعيم مختلف الفئات التي سوف تحصل على اللقاح.

مصر وفرت جميع اللقاحات المتعمدة للحفاظ على صحة مواطنيها

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم مواطنيها والتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة الوزارة للسيطرة على الوباء وتوفير كافة اللقاحات لكافة الفئات العمرية المختلفة، مضيفا أنه يتم دراسة مأمونية اللقاحات على الفئات المستثناة من الحصول على اللقاح وفي حالة التأكد من سلامته عليهم سيتم إتاحته لهم.